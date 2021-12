Anticipazioni Amici 21, la rivoluzione: tre allievi lasciano il talent

Durante la puntata di Amici che verrà trasmessa il 5 dicembre ci saranno tante esibizioni e, soprattutto, tanti colpi di scena. Ecco tutte le anticipazioni.

Le anticipazioni sulla puntata di Amici che sarà trasmessa il 5 dicembre rivelano che ci saranno ben tre alunni a dover lasciare la scuola. Si tratta di Guido Sarnataro, Virginia Vorraro e Tommaso Cesana. Tutti e tre non hanno superato la sfida, e quindi il talent show di Canale 5 perderà due ballerini ed un cantante.

Mattia Zenzola, invece, supererà la sfida, e sarà dunque in grado di riprendersi la maglia sospesa da Raimondo Todaro. Bisognerà a questo punto vedere quale sarà il suo atteggiamento nei prossimi giorni per vedere se il professore di ballo lo giudicherà finalmente con un atteggiamento all’altezza della scuola.

Amici 21, l’ospite della puntata sarà Cristian De Sica

Le anticipazioni di Amici del 5 dicembre de Il vicolo delle News riportano che l’ospite della puntata sarà Cristian De Sica. Come di consueto, stilerà la sua classifica sulle esibizioni dei cantanti. Al primo posto metterà Sissi, mentre agli ultimi due ci saranno Nicol e Rea, che andranno quindi automaticamente in sfida.

L’atteso confronto fra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini, messe in sfida da Raimondo Todaro, si concluderà con la vittoria di quest’ultima, anche se non è ancora noto chi farà da giudice di questa gara. Anche in questa puntata, sono stati poi scoppiati i palloncini per leggere i messaggi al loro interno.

Ecco un video in cui si vede l’insegnante di danza Alessandra Celentano che si allena per la sfida: