Royal Family, l’incredibile scoperta sul Principe Filippo: nessuno lo sapeva! A oltre sette mesi dalla sua scomparsa arriva una novità inaspettata

Da quel 9 aprile 2021 sono passati ormai oltre sette mesi e mezzo. La morte del Principe Filippo ha sconvolto la famiglia reale britannica. Il duca di Edimburgo era il perfetto trait d’union a Buckingham Palace, oltre a un sostegno imprescindibile per la Regina Elisabetta. Sua Maestà, secondo quanto riportato da diversi esperti reali, ha subito pesantemente il contraccolpo psicologico della perdita del consorte e tutt’oggi viene descritta come molto triste da chi vive la sua quotidianità. Vicino a lei si sono stretti anche i figli e i nipoti, con un Carlo particolarmente attivo nell’organizzazione degli appuntamenti istituzionali e nel lavoro di rappresentanza solitamente svolto dalla madre.

Uno degli argomenti più dibattuti nel Castello di Windsor è legato all’eredità del Principe Filippo. I sudditi si interrogano su quali siano state le ultime volontà e i lasciti. Sappiamo che il patrimonio in eredità ammonta a circa 42 milioni di sterline, oltre ad altri indennizzi previsti per molti membri del suo entourage, che lavoravano a stretto contatto con lui.

Royal Family, l’incredibile scoperta sul Principe Filippo: tutte le sue volontà in una cassaforte reale

Le volontà scritte del duca di Edimburgo sono conservate presso la speciale cassaforte reale di Londra, custodita alla Royal Courts of Justice e affidate al giudice Sir Andrew McFarlane.

Dentro sono contenuti i testamenti di alcuni componenti della famiglia reale degli ultimi 100 anni, inclusi quelli della principessa Margaret, sorella di Elisabetta e scomparsa 19 anni fa. Per quanto riguarda i lasciti di Filippo, nessuno potrà aprire la cassaforte per i prossimi 90 anni, come stabilito dalla tradizione britannica. Le uniche eccezioni sono legate ad eventuali dubbi sull’amministrazione del patrimonio dei defunti. In quel caso si potrebbe aprire l’archivio immenso di segreti e memorie reali.