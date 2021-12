GF Vip 6, Francesca Cipriani via dalla casa? Annuncio incredibile

Francesca Cipriani a breve potrebbe abbandonare il GF Vip 6. Infatti ad annunciarlo ci ha pensato la mdre della showgirl: le sue parole.

Uno dei personaggi più esplosivi di questo GF Vip 6 è sicuramente Francesca Cipriani, che nel corso di questa edizione ha anche ricevuto una proposta di matrimonio da parte del suo attuale fidanzato: Alessandro Rossi. Nel corso della Trasmissione la showgirl ha mostrato più volte il suo lato emotivo, tanto che è intervenuta anche la madre sul suo percorso all’interno del reality. Infatti la mamma, Rita De Michele, ha rilasciato un’intervista a NuovoTv.

La madre dell’ex pupa ha infatti dichiarato al settimanale: “Francesca non resisterà fino a marzo. Uscirà per trascorrere il Natale con i parenti, e poi è molto legata al fidanzato“. Secondo la signora De Michele, infatti, la figlia non riuscirà a resistere fino a Natale. Quindi una sua uscita di scena potrebbe avvenire già nella prossima settimana, con la Cipriani pronta a trascorrere le festività in famiglia.

GF Vip 6, Francesca Cipriani potrebbe dire addio prima di Natale: le parole della madre

Negli ultimi giorni sono tanti i telespettatori del GF Vip 6 che hanno attaccato il fidanzato di Francesca Cipriani, Alessandro Rossi. Infatti stando alle accuse la proposta di matrimonio sarebbe solamente una messa in scena. Per questo motivo l’uomo ci ha tenuto a difendersi affermando: “Il mio amore per Francesca Cipriani è puro e mi sono presa cura di lei in un momento difficile della sua vita“. I due quindi sembrano innnamorati e dopo il matrimonio potrebbero mettere giù famiglia.

Inoltre lo stesso Rossi ha rassicurato tutti i fan della trasmissione affermando: “La visibilità non mi interessa e la televisione è stata una bellissima esperienza. Ho il mio lavoro e mi sono innamorato di Francesca per le sue grandi qualità“. Vedremo quindi se alla fine Francesca Cipriani riuscirà a resistere fino a natale o se alla fine la showgirl deciderà di tornare dalla famiglia e dall’amato fidanzato.