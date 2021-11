Zelig, clamorosa decisione di Mediaset: pubblico senza parole

Nelle ultime ore Mediaset ha preso una decisione importante riguardo Zelig, l’amatissimo show condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

Zelig ha confermato di essere uno dei programmi più amati dai telespettatori. Stesso discorso vale per il duo esplosivo formato da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, volti iconici di questa trasmissione che ha debuttato per la prima volta in televisione il 29 ottobre 1996 su Italia 1 in seconda serata.

Dal 5 maggio 1997, inizia la trasmissione vera e propria con il titolo Zelig – Facciamo cabaret, con Claudio Bisio e Antonella Elia conduttori. Il programma va in onda per varie edizioni e alle prime edizioni partecipano comici del calibro di Luciana Littizzetto, i Fichi d’India, Lella Costa, Enrico Bertolino, Leone Di Lernia, i Gemelli Ruggeri. Dopo un periodo di stop Zelig è tornato e Mediaset per premiare i risultati ottenuti ha preso un’importante decisione.

Secondo quanto appreso dai colleghi di Fanpage, la chiusura di Zelig, prevista il 2 dicembre slitterà a giovedì 9 dicembre, quando andrà in onda l’ultima puntata di questa edizione. Dopo aver sfondato il muro dei 4 milioni di telespettatori nella prima puntata, con il secondo appuntamento ha retto il calo fisiologico, toccando il 21.5 % di share.

Visti i risultati Mediaset ha deciso di premiare i risultati ottenuti da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio e al tempo stesso accontentare il pubblico da casa che sembra apprezzare tantissimo il cabaret della comicità.