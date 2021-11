Sanremo 2022, la Rai ha deciso: pubblico stupefatto

Manca sempre meno alla 72esima edizione del Festival di Sanremo e intanto arriva una notizia bomba dalla Rai: i dettagli

Manca sempre meno all’attesissimo Festival di Sanremo 2022 e intanto giunge una notizia che fa impazzire gli appassionati. La 72esima edizione della kermesse musicale, condotta per la terza volta consecutiva da Amadeus, sarà preceduta da una serata evento: ‘Se il Festival lo Raccontiamo Noi’.

Di tratta di uno show i cui protagonisti saranno i ragazzi de Il Volo. Il trio musicale ripercorrerà, assieme a numerosissimi ospiti, le ultime 20 edizioni del Festival. Sarà un magnifico excursus che partirà dal 2001, anno della Carrà, fino agli ultimi anni condotti da Amadeus.

‘Se il Festival lo Raccontiamo Noi: tutti i dettagli sullo show che precederà il Festival di Sanremo 2022

Lo show andrà in onda venerdì 28 gennaio in prima serata su Rai Uno. Il pubblico del piccolo schermo avrà modo di riascoltare le canzoni che negli ultimi anni hanno vinto o, in generale, riscosso maggiore successo.

Tra gli ospiti della serata non mancheranno coloro che sono stati al timone della kermesse musicale nelle ultime 20 edizioni, tra questi: Pippo Baudo, Paolo Bonolis, Carlo Conti, Gianni Morandi, Antonella Clerici e Giorgio Panariello. Manca ancora, invece, la conferma di Simona Ventura, Fabio Fazio e Claudio Baglioni.