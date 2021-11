Royal Family, addio definitivo: lo sgarbo della Regina Elisabetta che è alla base di tutto quello che è accaduto

Da tempo ci si chiede cos’abbia portato realmente il principe Harry e sua moglie Meghan Markle a prendere le distanze dalla Royal Family. Dopo le molteplici supposizioni ecco che arriva un’ulteriore spiegazione attraverso le pagine del libro Brothers And Wives. A quanto pare sarebbe stato uno sgarbo della Regina Elisabetta ad allontanare suo nipote.

Ebbene nel dicembre 2019, in occasione del discorso di Natale alla Nazione, la Sovrana avrebbe di proposito tolto dalla sua scrivania la foto dei Sussex con il nipotino Archie. Per questo motivo Harry e Meghan avrebbero detto addio alla Royal Family. Ma cosa avrebbe spinto la Regina a compiere uno sgarbo simile? Scopriamolo insieme.

Royal Family, lo sgarbo della Regina Elisabetta ad Harry e Meghan: il motivo

Stando alle prime indiscrezioni sul nuovo libro, “Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry e Meghan”, sarebbe stato uno sgarbo della Regina Elisabetta a far traboccare il vaso con i duchi di Sussex. Stando a quanto sostiene Andersen, la Sovrana avrebbe escluso la foto di Harry, Meghan e Archie durate il discorso alla Nazione perché, questi, avevano deciso di trascorrere il Natale in Canada anziché nel Regno Unito.

L’inaspettato gesto della Regina lasciò senza parole anche William. Il secondogenito della principessa Diana sapeva che suo fratello ne sarebbe rimasto sconvolto. Difatti, l’8 gennaio i Sussex, con un comunicato, annunciarono al mondo intero che avevano deciso di venire meno ai doveri reali. Pare inoltre che quest’anno la Regina abbia chiesto ad Harry, Meghan, Archie e Lilibet di trascorrere il Natale a Sandringham ma i Sussex hanno gentilmente declinato l’invito.