GF Vip 6, è accaduto nella notte: Manuel Bortuzzo è un fiume in piena – VIDEO

Brutto scontro nella notte dopo la puntata del GF Vip 6 che ha coinvolto Manuel Bortuzzo: il nuotatore è diventato un fiume in piena

Durante la puntata di ieri, lunedì 29 novembre, c’è stato un momento in cui Lulù Salassié si è barricata in bagno, disperata, dopo che Manila Nazzaro è stata salvata dalla nomination in cui c’erano loro due e l’altra sorella Selassié, Clarissa. L’atteggiamento della Principessa non è piaciuto ad Alfonso Signorini che l’ha subito redarguita e, a quanto pare, neanche a Manuel Bortuzzo che l’ha nominata affermando: “Mi dissocio da determinati comportamenti che ho visto. Non fanno parte di me e non voglio che vengano associati a me. Ecco perché ho deciso di votarla”.

La situazione è degenerata nella notte quando Lulù ha provato ad avvicinarsi a Manuel per cercare conforto vista l’eliminazione della sorella Clarissa: “Non mi cancellare dalla tua vita qua dentro, ti prego. Il fatto che Clarissa sia andata via per me è stato uno choc non voglio che tu pensi che io sia pazza, neanche ricordo cosa ho detto. Mi dispiace se tu mi hai detto che ti dissoci da me, io non ricordo cosa ho detto se non che non me ne frega un c**zo”.

GF Vip 6, Manuel Bortuzzo perde le staffe: super criticato sul web

Manuel Bortuzzo si è trovato faccia a faccia con Lulù Selassié per la quale non ha riservato parole al miele: “I gesti parlano chiaro. Dovevi dire solo ‘scusa ho sbagliato, sto zitta’, non voglio avere nessun rapporto con te, va bene parlare ma siamo due mondi opposti. Mi sono sentito in imbarazzo e mi sono vergognato. Cosa si ricorderà la gente di te? Che eri una pazza che schizzava e che ha stalkerizzato Manuel? Per il bene di te stessa, cambia e capisci a volte che se venti persone di tutte le età ti dicono una cosa, prendila in considerazione”.

I toni si sono scaldati sempre più con il nuotatore che è stato ancor più duro con Lulù. Le sue espressioni non sono affatto state prese bene dal web che ha inveito contro Bortuzzo.