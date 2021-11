Greta Beccaglia: la polizia ha identificato il tifoso che ha molestato la giornalista dopo Empoli-Fiorentina

Altri accertamenti sono in corso per identificare anche gli altri uomini che uscendo dallo stadio Castellani hanno molestato la cronista nella stessa circostanza.

Incrociando il video della diretta e i filmati delle telecamere di videosorveglianza dello stadio, la polizia ha identificato il tifoso della Fiorentina che sabato sera ha molestato la giornalista sportiva Greta Beccaglia dopo la partita Empoli-Fiorentina.

Altri accertamenti sono in corso per identificare anche gli altri uomini che uscendo dallo stadio Castellani hanno molestato la cronista nella stessa circostanza. Nelle prossime ore gli agenti faranno rapporto in Procura dopo che Beccaglia ha sporto denuncia.

Cosa è accaduto dopo la partita

L’episodio si è verificato durante la diretta di Toscana Tv. Prima il palleggiamento al fondoschiena, poi gli apprezzamenti viscidi. La giornalista ha reagito nei conforti dell’uomo e degli altri tifosi, esclamando: “Scusami, non puoi fare questo, mi dispiace”.

Giorgio Micheletti, conduttore del programma, l’ha invitata “a non prendersela“. Secondo il racconto di Beccaglia, le molestie sarebbero continuate anche dopo la molestia in diretta, quando un altro tifoso avrebbe tentato di toccarla e un cameraman sarebbe intervenuto per allontanarlo: “Non posso andare a lavorare tranquillamente solo perché sono una giovane donna. Sono sconvolta e impaurita. Qualcuno mi consiglia di non sporgere denuncia – ha spiegato la giornalista – ma sono cose gravissime e inaccettabili che mi hanno segnata e amareggiata profondamente”.

Micheletti risponde alle polemiche: “Ho detto cosa pensavo del protagonista”

Il conduttore Giorgio Micheletti è stato oggetto di polemiche per non aver preso nettamente le difese della collega, ma poi ha spiegato al Fatto Quotidiano: “Il mio non te la prendere è stato detto solo per non mandarla nel panico. Non per sminuire il fatto. Se estrapolata può sembrare sminuente, ma non è stato così. Io mi sono preoccupato anzitutto del tenesse psicologico di Greta. Poco dopo, esattamente due minuti dopo il fattaccio, ho detto quello che pensavo sull’accaduto e del protagonista. Ma nessuno dei leoni moralisti da tastiera si è preoccupato di guardare il prosieguo della trasmissione”.