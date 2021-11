Giulia Salemi sconvolta dal terribile lutto: “Non ci posso credere” – FOTO

Giulia Salemi è rimasta sconvolta dal grande lutto che ha colpito il mondo della moda. Sulle stories Instagram arriva il grande omaggio.

Nella giornata di ieri si è spento a soli 41 anni Virgil Abloh, che da tempo lottava con un cancro. Il decesso ha sconvolto il mondo della moda, con l’uomo che era conosciuto come uno dei designer più influenti del panorama. Nel 2012 Virgil fondò il suo primo marchio la Pyrex Vision, mentre un anno dopo nacque una delle marche più influenti e ambite dai consumatori: la Off-White.

Il brand di di streetwear di lusso che si impose con la forza delle sue grafiche. Con Off-White, Virgil firmò diverse collaborazioni con Nike, Jimmy Choo e Moncler. Impegnato fortemente nell’affermazione delle culture afroamericane lo stilista nel 2018 firmò con l’etichetta di punta di LVMH. Inoltre nel 2018 fu nominato come una delle 100 persone più influenti al mondo dalla rivista Time. Il suo lutto ha sconvolto anche Giulia Salemi, che lo ha omaggiato nelle sue stories di Instagram.

Giulia Salemi ricorda Virgil Abloh su Instagram: “Non ci posso credere”

Il lutto di Virgil Abloh ha lasciato l’amaro in bocca anche a Giulia Salemi. L’influencer italo persiana ha pubblicato una stories con l’ultimo post della pagina del designer. Giulia ha poi aggiunto una didascalia in cui afferma: “Non ci posso credere”. L’ex gieffina ha poi concluso scrivendo: “La vita è davvero un soffio“. Il post commosso della Salemi ha trovato riscontro dai suoi followers di Instagram, che hanno dato l’ultimo saluto ad Abloh.

