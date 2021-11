GF Vip 6, concorrente verso l’addio al programma: “Non voglio vivere con voi”

Concorrente del GF Vip 6 potrebbe abbandonare la casa nonostante il pubblico sia dalla sua parte.

Tra poche ore andrà in onda il primo appuntamento della settimana del GF Vip 6. Come al solito saranno tantissime le sorprese che Alfonso Signorini ha in serbo per i concorrenti. Ad alcuni verrà chiesto di ricordare alcuni passi importanti della propria vita, mentre ad altri potrebbe essere chiesto un confronto per provare a capire se quanto accaduto negli ultimi giorni possa aver lasciato delle scorie negli animi dei vipponi.

Sorprese su sorprese a cui vanno ad aggiungersi anche colpi di scena clamorosi come l’ultimo che ha come protagonista Clarissa Hailé Selassié, rimasta molto delusa per quanto avvenuto a cena.

Leggi anche >>> Uomini e Donne, dopo l’anoressia ex tronista rivela: “Mi toccava e diceva bleh” – VIDEO

GF Vip 6, concorrente può abbandonara casa: “Non voglio vivere con voi”

La principessa è rimasta molto delusa per un episodio che sicuramente verrà ripreso e approfondito anche nel corso della diretta. L’ultima cena, quella prima del giorno della diretta, Clarissa Hailé Selassié l’ha passato in totale solitudine e con un piatto già freddo che si è rifiutata di mangiare.

Quando è arrivata a tavola tutti avevano già finito di mangiare. Lei si è seduta, ha assaporato appena un boccone, poi ha allontanato il piatto: “È freddo. Non mangio, mi fa schifo. Non ho fame, è freddo e mi fa schifo. Sinceramente potrei uscire domani e devo farmi l’ultima cena a mangiare da sola come un cane”.

“Potrebbe essere l’ultima volta che ceno qua. Devo anche mangiare freddo e da sola. Non ho più fame, mi è passata e sto pensando già a domani. Non mi piace stare sempre con le persone, non mi piace farlo neanche nella vita normale, pensa qua che sono forzata a vivere con altre persone con cui non voglio neanche vivere. Basta, sono stufa”.