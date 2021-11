Amici, addio di uno dei volti storici del talent: svelato il motivo

Un addio molto sofferto quello del volto storico del talent show Amici di Maria De Filippi: spiegato il motivo della decisione

Ancor prima di Alessandra Celentano, il mondo della danza ad Amici di Maria De Filippi è stato rappresentato dal maestro Garrison. Coreografo e ballerino è stato docente di danza al talent show fino alla 17° edizione – quella vinta da Irama – salvo poi essere sostituito dal collega Emanuel Lo.

Il suo American accent è rimasto impresso nei cuori dei telespettatori amanti del talent show che, in fondo, al suo addio non ci hanno mai fatto l’abitudine. Di fatti, ogni volta che il coreografo torna in studio, c’è sempre grande acclamazione tra il pubblico.

Amici, Garrison afferma: “Avevo bisogno di un cambio”

Lungo un’intervista rilasciata al settimanale Visto, Garrison Rochelle ha svelato di aver capito che il suo sarebbe stato un addio, ben prima dell’effettivo abbandono del talent: “Sapevo già due anni prima dell’addio che il mio tempo ad Amici stava scadendo. Avevo bisogno di un cambio, ma prima dovevo riflettere per capire che cosa volessi fare della mia vita. Sapevo che non avevo ancora finito di lavorare e avevo il sogno di condurre, cantare, recitare. Ed è quello che si è realizzato durante il lockdown visto che ho dato lezioni di canto e recitazione”.

Con la padrona di casa, Garrison ha un rapporto speciale: “Sento di dovere tutto a Maria. Venticinque anni fa ho cominciato a lavorare con Maurizio Costanzo, ma subito dopo è arrivata lei. Aver potuto fare il mio lavoro con loro è come avere ottenuto tre lauree. Sono due grandi professionisti. In particolare, Maria giostra ogni sua trasmissione, non si limita a leggere un copione. Sa esattamente che cosa vuole e svolge la sua professione con estremo amore. Quando ha un obiettivo lo deve raggiungere a tutti i costi e si impegna per riuscirci“.