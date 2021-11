Royal Family, la mossa a sorpresa del Principe Harry: nessuno lo sapeva! L’apertura di un profilo particolare su Instagram ha fatto molto discutere

Esiste una regola non ufficiale che accomuna tutti i reali inglesi e che riguarda l’utilizzo dei social network. Nessuno di loro possiede un account personale ma si affida a profili ufficiali per aggiornare i sudditi riguardo i loro impegni e le loro iniziative. Quante volte abbiamo visto i duchi di Cambridge, William e Kate, comunicare attraverso Twitter i loro pensieri riguardo attualità e compiti istituzionali. Anche sul tema sportivo si sono sempre contraddistinti per la loro vicinanza agli atleti britannici, come per gli Europei di calcio o la vittoria degli Us Open femminili di tennis da parte della giovane connazionale Emma Raducanu. Come spesso capita, però, il principe Harry vive su un mondo parallelo rispetto agli standard di Buckingham Palace e preferisce seguire regole tutte sue.

Royal Family, la mossa a sorpresa del Principe Harry: un profilo segreto su Instagram

Secondo quanto riferito da una fonte reale, il duca di Sussex aveva un account Instagram segreto (assieme a uno su Facebook intitolato “Spike Wells”). Il nome era ispirato al suo DJ preferito, Deadmau5.

L’esperto reale Jonathan Sacerdoti ha dichiarato a Royally Us: “Harry aveva prima un account Instagram segreto con il nome utente Spikey mouse che è stato cancellato poco dopo. Nessuno sapeva che si trattasse di lui, tranne Meghan e pochi altri amici.

“Apparentemente lo pseudonimo che ha usato era un misto del nome di Facebook che usava, ovvero Spike Wells, e il suo DJ preferito “Deadmau5”.

Secondo la stessa fonte anche la Regina Elisabetta potrebbe avere un suo profilo privato da qualche tempo. I social sono considerati infatti un mezzo molto potente per accaparrarsi le simpatie dei normali cittadini e mantenersi a stretto contatto con la realtà sociale del paese.