In pochi lo riconoscono ma non è poi molto difficile riconoscere l’uomo che è oggi.

Il bambino nella foto oggi è diventato una celebrità. Nato a Vico Equense il 16 aprile 1975 sin da bambino amava dilettarsi davanti ai fornelli e così, dopo le scuole medie ha deciso di iscriversi all’Istituto Alberghiera I.S.I.S. “F. De Gennaro”, scuola presso la quale ha insegnato suo padre, conseguendo l’Attestato di Cucina nel 1994.

La passione per la cucina è aumentata con il passare degli anni e dopo le prime esperienze maturate nella penisola sorrentina, ha deciso di approfondire le conoscenze culinarie seguendo degli stage in due ristoranti francesi nella regione dell’Alsazia, l’Auberge dell’Ile di Illhaeusern e il Buerehiesel di Strasburgo.

Oggi è il volto più amato della televisione italiana: in quanti lo riconoscono?

Dopo gli stage e una buona dose di esperienza, nel 1999 ha gestito la dimora storica in stile moresco Villa Crespi. Nel 2003, dopo tanti sacrifici riceve la sua prima stella Michelin e tre anni dopo nel 2006 gli viene conferita la seconda.

Nel 2013 esordisce in televisione da protagonista avviene nel conducendo la prima stagione di Cucine da incubo e nel 2015 diventa giudice di MasterChef Italia affiancando altri esperti culinari come Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Carlo Cracco. Come in molti avranno sicuramente capito, stiamo parlando dell’amatissimo chef, Antonino Cannavacciuolo.