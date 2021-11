Uomini e Donne, c’è una nuova tronista: si tratta di un volto famoso

Colpo di scena a Uomini e Donne. La trasmissione di Maria De Filippi è pronta ad accogliere una volto noto che parteciperà come tronista.

Clamorosa indiscrezione su Uomini e Donne, con Maria De Filippi pronta ad accogliere in studio una nuova tronista. La ragazza che si metterà a sedere sul Trono, inoltre, non è un nome sconosciuto. Infatti a lanciare l’indiscrezione ci ha pensato ‘Il Vicolo delle News’, con la notizia che al momento non ha ancora trovato conferma da Canale 5. Al momento sono tre i tronisti in trasmissione: Roberta Giusti, Andrea Nicole Conte e Matteo Ranieri. Le prime due sono vicine alla scelta e dovranno lasciare spazio a qualcun altro.

Discorso diverso invece per Sophie Codegoni che al momento è impegnata al GF Vip 6. Al suo fianco presto si siederà un altro tronista, con le indiscrezioni che confermano che la nuova presenza sarà femminile. La nuova protagonista dovrebbe apparire in trasmissione nelle prossime settimane. Il nome non è stato ancora reso noto, ma sono spuntati alcuni dettagli interessanti sul suo aspetto fisico.

Uomini e Donne, in arrivo la nuova tronista: “Una bella mora”

Uomini e Donne è quindi pronta ad animarsi con una nuova tronista. Sui vari portali di cronaca rosa sono spuntate le prime caratteristiche della nuova protagonista, definita come ‘una bella mora‘ che non è nuova nel mondo dello spettacolo. Inoltre il suo ingresso dovrebbe combaciare con la fine del percorso fatto da Roberta Giusti ed Andrea Nicole. Ma i dubbi per le attuali troniste sono ancora tanti, con Roberta che si trova tra Samuele e Luca.

Nel corso dell’ultima puntata mandata in onda, i telespettatori hanno potuto assistere a Roberta che ha baciato entrambi in esterna entrambi i corteggiatori. Mentre invece Andrea Nicole sembrerebbe ancora divisa tra Ciprian e Alessandro. Per quanto riguarda Andrea, molti telespettatori sono convinti che alla fine la scelta ricadrà sul primo corteggiatore, per cui la protagonista del dating show ha sempre mostrato molto interesse. Ma attenzione al colpo di scena, visto che Alessandro nelle ultime settimane si è fatto strada nel cuore della tronista.