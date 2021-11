Uomini e Donne, protagonista lascia tutto: fortissimo scontro e addio al programma

Un fortissimo scontro e l’addio al dating show: protagonista di Uomini e Donne ringrazia e saluta il programma

Nella puntata di oggi, Marcello Messina ha deciso di dire addio al dating show di Maria De Filippi. Durante la trasmissione, infatti, il cavaliere ha avuto un durissimo scontro con Armando Incarnato. L’uomo aveva appena concluso la sua conoscenza con la dama Jessica Serra e, seppure sembrava che tra i due andasse per il meglio, non è scattata la scintilla che gli ha concesso di andare avanti.

Nonostante Jessica ci abbia sperato fino in fondo, il cavaliere ha annunciato di volersi fermare nella sua esperienza, nonostante altre tre dame sono scese per conoscerlo: “Non posso fermarvi, semplicemente per il fatto che non mi fermo neanche più io”. È qui che Armando Incarnato è intervenuto e l’ha attaccato.

Uomini e Donne, Marcello Messina dice addio al dating show

“Sono convinto di avere un cuore enorme. Non faccio vittimismo. Rido tantissimo e forse voglio ricominciare a ridere. Sono arrivato qua con l’autostima sotto le scarpe. Non è che adesso mi senta… vabbè si vede. Penso che in questo contesto non riesco a dare e a far vedere quello che sono” . Così Marcello Messina ha chiosato ed annunciato il suo stop da Uomini e Donne.

Prima di andar via, Marcello ha ringraziato Maria, la produzione ed in particolare i due opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari ringraziandoli perché ha apprezzato molto il confronto avuto con loro.