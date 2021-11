Uomini e Donne, è polemica tra Gemma e Giorgio: “Succede da oltre 12 anni”

Giorgio Manetti, ex cavaliere di Uomini e Donne, è tornato a parlare di Gemma Galgani: dichiarazioni pazzesche

L’ex cavaliere di Uomini e Donne Giorgio Manetti, a differenza di quanto si dica, non ha alcuna intenzione a tornare negli studi del talk show di Mediaset. Manetti lo ha detto a SuperguidaTv dove non ha risparmiato alcuna critica alla sua ex Gemma Galgani. La dama torinese, quando si è parlato di un presunto interesse che ci sarebbe potuto essere tra Giorgio e Isabella Ricci, ha accusato il suo ex di strategie.

“Mossa strategica? Gemma farebbe bene a non parlare di ‘strategie‘ “, ha chiosato l’ex cavaliere toscano. Manetti ha poi sottolineando che determinati mezzucci vengano adottati proprio dalla Galgani. “Non credo che se io e Isabella, all’interno dello studio, ci fossimo frequentati ciò avrebbe dato fastidio a Gemma: infatti il suo è soltanto un atteggiamento di forma ma senza sostanza“, ha aggiunto l’ex cavaliere di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, duro il giudizio di Giorgio Manetti su Gemma Galgani

A distanza di anni Giorgio Manetti ha le idee chiare su Gemma Galgani. L’ex cavaliere di Uomini e Donne è convinto che la dama non sia mai stata realmente interessata a lui: “Se fosse stata veramente interessata si sarebbe schiodata da quella sedia in plastica ed avrebbe vissuto un’avventura al di fuori di quello studio”.

Ma come tutti sappiamo, la Galgani è spesso accusata di non voler lasciare i riflettori del talk show ideato e condotto da Maria De Filippi. La stessa opinionista Tina Cipollari ha più volte accusato la dama torinese di essere interessata più alla sedia che ad una relazione. A SuperguidaTv Manetti ha parlato anche della rottura che c’è stata tra la sua ex e Costabile: “Come oramai succede da oltre 12 anni, sembra che ogni volta ci sia un qualcosa che impedisce a Gemma di andare avanti e di uscire da quello studio”.