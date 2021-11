Eleonora Daniele in diretta Tv: “Mi si blocca il respiro”. Cos’è accaduto alla conduttrice della Rai nell’ultima puntata di ‘Storie Italiane’

La puntata odierna di “Storie Italiane”, in onda su Rai 1, è stata particolarmente toccante. A farlo capire è stato anche il trasporto con cui la conduttrice, Eleonora Daniele, si è emozionata nel racconto. Ci si è dedicati al caso di Denise Pipitone, con l’intervento di ospiti d’onore come Simona Izzo e Monica Setta, oltre alla dottoressa Maria Rita Parsi. La storia della bambina di Mazara del Vallo, scomparsa il 1° settembre 2004 all’età di quasi 4 anni dalla provincia di Trapani, ha colpito al cuore tutti gli italiani.

Si attende ancora la decisione in merito all’opposizione presentata dall’avvocato di Piera Maggio sulla chiusura delle indagini. Nelle ultime ore è tornata all’onore delle cronache Anna Corona, per la quale era stata chiesta l’archiviazione al pari di Giuseppe Della Chiave. Una scelta a cui si è opposta appunto la madre della bambina, divenuta nel corso degli anni “la figlia di tutti gli italiani”, come l’ha ribattezzata l’avvocato Frazzitta.

LEGGI ANCHE >>> Barbara D’Urso, batosta inaspettata: completamente asfaltata

LEGGI ANCHE >>> Anticipazioni Uomini e Donne, Ida lascia la trasmissione: durissimo scontro in studio

Eleonora Daniele in diretta Tv: “Mi si blocca il respiro”. Il caso di Denise Pipitone commuove la conduttrice di Storie Italiane

Dopo essersi occupata del caso del giorno, Eleonora Daniele, particolarmente toccata dalla vicenda, ha cercato di tornare alla normalità parlando dell’appuntamento di ‘Storie Italiane’ per domani. Il programma di Rai 1 inizierà il 25 novembre alle ore 11.10 circa (invece che alle 9.55), leggermente in ritardo rispetto al consueto. Questo perchè si lascerà prima spazio sulla rete ammiraglia alla diretta dall’Aula di Palazzo Madama de ‘Il grido delle donne’, ovvero la manifestazione per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne.