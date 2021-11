Meteo, l’inverno sta arrivando: attese le prime nevicate a basse quote su alcune regioni settentrionali. Ma la pioggia concede una tregua

La settimana è cominciata all’insegna di un meteo molto instabile, con piogge e rovesci su diverse regioni del Nord, del Sud oltre che sull’area tirrenica. Il maltempo concederà una tregua oggi, 23 novembre, con qualche eccezione: in Piemonte infatti alcune zone montane vedranno il primo vero accenno d’inverno con neve a bassa quota.

Grazie all’afflusso di venti freddi dalle regioni artiche, la quota delle nevicate al Nord Italia e sull’Appennino settentrionale si abbasserà fino a 1000 metri. Attese nevicate da venerdì 26 novembre quota anche sugli Appennini del Centro Italia,. ma in questo caso sopra i 1300 metri.

Tempo in miglioramento invece sul resto del Paese, con ampie schiarite nelle regioni del Nordest e su basso Tirreno. Ma è soltanto una tregua temporanea perché tra mercoledì 24 e giovedì 25 è previsto un nuovo peggioramento. Sono attese piogge anche forti su diverse regioni del Nord, sull’area tirrenica e sulla costiera ionica, con nubifragi e vento intenso.

In generale, sono attese temperature minime in aumento su Abruzzo, Marche, Umbria e Sardegna settentrionale. In calo invece su pianura lombarda, regioni di Nordest, Emilia-Romagna, Campania, Basilicata e settori meridionali di Puglia e Sardegna. Massime invece in aumento su pianure lombarde e piemontesi, Emilia-Romagna, Lazio e Campania.

Meteo, l’inverno sta arrivando: quali sono le regioni a rischio neve?

Andando nel dettaglio, al Nord piogge isolate piogge fino all’ora di pranzo su Piemonte occidentale, Valle d’Aosta e Appennino emiliano- romagnolo, con neve a quote relativamente basse. Nuvolosità irregolare, ma senza precipitazioni sul resto del Nord, con ampie schiarite su Veneto, Friuli e Alto Adige.

Al Centro, nuvolosità estesa con isolate piogge o rovesci su Marche, Abruzzo e, almeno fino a mezzogiorno anche sul Lazio, in particolare sul settore costiero. Meteo variabile invece sulla Sardegna con isolati rovesci o temporali sui settori orientale e settentrionale.

Infine al Sud isolati rovesci o temporali sulla Sicilia occidentale e meridionale almeno fino metà giornata, quando poi le condizioni miglioreranno. Nuvolosità sparsa con precipitazioni a macchia su Campania, Basilicata e Calabria, soprattuitto al mattino e nel primo pomeriggio.