La verità sulle condizioni di Charlene di Monaco e su quanto realmente accaduto in Sudafrica ha sconvolto tutti.

Finalmente Charlene di Monaco ha potuto fare ritorno dalla sua famiglia. Il ritorno a casa risale allo scorso 8 novembre ma, nonostante il suo back home, la principessa sembra essere sparita subito dopo. Dove si sono chiesti i sudditi. A rispondere ci hanno pensato fonti ufficiali le quali affermano che Charlene si sia spostata “vicino casa per trascorrere una convalescenza tranquilla per disintossicarsi da una dipendenza.

L’ultima indiscrezione però, diffusa da Page Six, racconta di una Charlène in condizioni preoccupanti e che sarebbe stata sottoposta a degli interventi chirurgici che l’avrebbero portata a perdere una notevole quantità di peso.

Charlene di Monaco, cos’è successo davvero in Sudafrica: la verità ha sconvolto tutti

Quando Charlene è tornata a casa era impossibile non notare la sua eccessiva perdita di peso e le fonti citate dal magazine parlano di una situazione più grave di quella resa nota da Palazzo Grimaldi. “Non è giusto che Charlène venga ritratta come se avesse qualche tipo di problema mentale o emotivo. Non sappiamo perché il Palazzo stia minimizzando il fatto che in Sudafrica sia quasi morta”.

“Non è stata in grado di mangiare cibo solido per oltre sei mesi a causa di tutti gli interventi chirurgici che ha subito. Ha assunto liquido solo attraverso una cannuccia, quindi ha perso quasi la metà del suo peso corporeo”. Una triste rivelazione che se trovasse delle conferme renderebbe al mondo la verità sulla sofferenza della principessa.