Uomini e Donne, tronista confessa il suo passato doloroso: “Vai in terapia!”. Un rapporto difficile con i genitori ma ora è tutto cambiato

In mezzo ai tronisti dell’attuale stagione di Uomini e Donne, la storia personale di Andrea Nicole è certamente la più forte. Perché prima di completare la transizione che l’ha portata a diventare quella che è oggi, ha dovuto affrontare un percorso doloroso, fatto di discussioni in famiglia e rinunce.

Intervistata dalla rivista ‘DiPiù’, Andrea Nicole ha confessato di aver capito subito che la sua inclinazione era femminile, anche se alle elementari nessuno l’ha mai fatta sentire diversa. Le prime offese per lei, nato nel corpo di un maschio, sono arrivate alle medie. Lui sentiva di essere sempre più donna e cominciò a documentarsi sul percorso da intraprendere.

E a quel punto scrisse anche una lettera a sua madre per raccontarle tutto. Da lì, però, è partita una guerra in famiglia: “Mi hanno detto: ‘Vai sei mesi in terapia! Verremo anche noi. Il tuo è solo un capriccio'”. A far capire che invece era un desiderio reale è stato lo psicologo che la stava seguendo. Ha detto chiaramente che Andrea era una donna e se qualcuno aveva un problema, non era di certo lui.

Uomini e Donne, tronista confessa il suo passato doloroso: oggi è cambiato tutto

Parole di conforto per il tronista, anche se per i suoi genitori non è stato facile accettarlo e per molto tempo non si sono parlati. A 18 anni, finalmente la possibilità di cambiare sesso a tutti gli effetti, ma non è stato facile nemmeno ai tempi del liceo, con i compagni che le ridevano dietro.

Con l’assunzione degli estrogeni e la chirurgia estetica, anche il suo corpo ha cominciato a diventare quello di una donna e otto anni fa è arrivato il momento per il cambio di sesso. L’inizio di un nuovo percorso ma anche di un rapporto finalmente diverso con i suoi genitori. Hanno capito che quella era la sua via e da allora la supportano in tutto, anche in questa avventura sul trono.