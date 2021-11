Royal Family, la Regina Elisabetta è distrutta: la sorprendente rivelazione. Sua Maestà sta vivendo un momento davvero difficile

Il suo ricovero in ospedale il mese scorso aveva preoccupato l’opinione pubblica inglese. La Regina Elisabetta ha dato da sempre un’immagine di piena salute, tanto da ispirare anche delle simpatiche vignette a livello internazionale. Nel corso dei suoi 95 anni (70 passati sul trono) ne ha viste davvero tante e ha saputo ricoprire alla perfezione il delicato ruolo istituzionale affidatole. Su consiglio dei medici ha trascorso le sue ultime settimane senza uscite pubbliche riposando e stando attenta al proprio pieno recupero. Tuttavia è intervenuta anche al COP26, in collegamento da Buckingham Palace, per trattare il delicato tema ambientale, uno dei suoi cavalli di battaglia.

Le rassicurazioni dei medici sul suo stato di salute hanno tranquillizzato la Royal Family e tutti i sudditi, anche se alcune fonti reali hanno parlato di un difficile momento a livello psicologico nelle ultime ore. Questa del 20 novembre è una ricorrenza davvero dura da mandar giù per la Regina. Difatti due anni fa, il principe Andrea, si è ritirato dai doveri reali a seguito della controversa intervista rilasciata a Newsnight, parlando della delicata relazione con Jeffrey Epstein, condannato per reato sessuale.

Il 20 novembre sarebbe stato anche il giorno dell’anniversario di matrimonio con il compianto principe Filippo. Da sette mesi Elisabetta II è rimasta vedova e a quanto pare non si è mai del tutto ripresa. Un umore difficile da risollevare, nonostante la vicinanza della sua famiglia. Ultimamente è sembrata diventare sempre più dipendente dal principe Carlo, se non altro per i vari compiti istituzionali. Ad esempio i viaggi all’estero di rappresentanza sono svolti ormai solo dall’erede al trono, che proprio in questa settimana si è recato in Giordania e in Egitto. Il tempo purtroppo passa per tutti.