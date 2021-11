Matteo Renzi si prepara all’undicesima Leopolda, che secondo qualcuno potrebbe essere l’ultima. Durante l’annuale convegno politico ideato e lanciato dal leader di Italia Viva nel 2010, si parlerà dell’inchiesta che vede coinvolta la Fondazione Open, oltre che degli avversari politici e delle elezioni del Presidente della Repubblica.

LEGGI ANCHE: Bonus ai netturbini Ama, polemica al Campigoglio, Gualtieri: “È un premio di produttività”

Open, Renzi mostrerà i documenti perché “massacrano le persone”

Tema centrale di oggi, sabato 20 novembre, sarà la magistratura. Renzi avrebbe intenzione di mostrare alcuni documenti, perché “pagine e pagine non inerenti all’inchiesta”, “massacrano le persone”, “le famiglie” e “le storie di ognuno”.

Sul fronte politico invece mirerà alle personalità politiche che avrebbe voluto rottamare, ma che invece sono uscite illese: “Vogliamo parlare di collaborazioni con istituzioni non pienamente democratiche? Organizziamo un confronto con Prodi, D’Alema e Bersani”, ha detto all’Huffington Post. Ed ha aggiunto: “Mi riferisco per Prodi a Kazakistan e Cina, per D’Alema e Bersani a Telecom, Monte dei Paschi di Siena e soldi presi dai Riva su Taranto”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Lockdown per i non vaccinati, Zanella (Lega) a iNews24: “Niente allarmismi, Draghi sta adottando la linea della Lega”

Italia Viva oscilla tra l’1,5 e il 2%, e Renzi non sembra disposto a firmare alcuna tregua: “La strumentalizzazione del voto in Senato sul dl capienza dice molto della voglia dei leader di andare a votare”, afferma riferendosi a “Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Enrico Letta e Giuseppe Conte”.

L’ultima sfida della Leopolda riguarda le elezioni per il Colle. Letta ha proposto un patto tra tutte le forze di maggioranza, siglandolo con Giorgia Meloni, per impedire un ritorno al proporzionale.