Isola dei Famosi 2022, le ultimissime su inviato e opinionisti: nomi da urlo in vista della nuova edizione che partirà a breve

Sono incredibili le decisioni che Mediaset sta prendendo riguardo L’Isola dei Famosi. Il reality, dopo gli ascolti deludenti dell’edizione 2021, sembrava essere destinato ad essere accantonato nel 2022. Invece, dopo la fine del GF Vip 6 a marzo, il programma andrà di nuovo in onda e la conduttrice sarà ancora una volta Ilary Blasi.

Anche questa scelta del Biscione lascia perplessi: la presentatrice arriva da un difficile momento della sua carriera, dopo il flop di Star in the Star. Inoltre, l’esperto di gossip Gabriele Parpiglia ha rivelato a Chi come Ilary Blasi fosse molto indecisa riguardo l’accettare la proposta di condurre nuovamente l’Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi, i nomi dell’inviato e degli opinionisti

Dopo aver confermato la conduttrice, Mediaset ha reso noto che l’inviato de L’Isola dei Famosi sarà ancora una volta Massimiliano Rosolino. Il campione di nuoto nel 2021 si era guadagnato veramente tante polemiche, anche perchè non sembrava molto sciolto e portato alla conduzione: in alcune occasioni si è anche dimenticato cosa doveva fare.

Un altra certezza del programma sarà che Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi non vestiranno più i panni degli opinonisti. Fra i nomi più probabili alla loro sostituzione c’è quello di Olga Plachina, la moglie di Aldo Montano. Si sono fatti anche i nomi di Vera Gemma, Armando Incarnato di Uomini e Donne e Justine Mattera.

Ecco alcuni dei momenti più rappresentativi del rapporto fra la conduttrice Ilary Blasi e l’inviato Massimiliano Rosolino a L’Isola dei Famosi 2021: