GF Vip 6, scherzo finito male: “La pagherà amaramente” – VIDEO

Non tutti al GF Vip 6 apprezzano gli scherzi ed uno è finito veramente male tra paroloni ed insulti gratuiti

Il GF Vip 6 ha lanciato una sfida a due concorrenti: preparare una pizza speciale. Soleil e Davide si sono sfidati a suon di farina -letteralmente- e ad aggiudicarsi la sfida è stato il Silvestri. Tuttavia, gli stessi concorrenti hanno fatto uno scherzo all’ex tronista di Uomini e Donne decretandola vincitrice. È in questo momento che, la Sorge ha lanciato della farina a Davide colpendolo, involontariamente, in pieno volto.

Soleil vince la challenge della pizza e butta la farina su Davide #gfvip pic.twitter.com/BKPzLpuGKP — Chiara Milone (@ChiaraMilone2) November 18, 2021

Davide non ha affatto gradito lo scherzo ed ha inveito in malo modo contro Soleil.

GF Vip 6, Davide attacca Soleil: “Riprenditi col cervello”

E mentre chiedete la squalifica e accusate Soleil di aver accecato Davide, lei è lì a preoccuparsi e ad aiutarlo con il collirio. Chiaramente l’intento non era quello di fargli del male, era uno scherzo e lui non l’ha gradito. #gfvip pic.twitter.com/6CZW6t6Cys — Vale ♐️ (@afiresign_) November 18, 2021

Davide Silvestri non ha preso bene la farina che l’ha colpito, ma Soleil è subito intervenuta in suo soccorso per aiutarlo a togliere i residui dagli occhi con la soluzione salina. Ciononostante, il concorrente ha affermato: “Brucia, grazie al cavolo che devo lavarmi. Ora che mi sono pulito vedo un po’ meglio. Non ti voglio condannare, però mi fa male la testa. Io amo giocare, ma non in questo modo, hai esagerato. Cosa puoi fare per farti perdonare? Ci sarebbe la porta rossa. La prossima volta mi spacchi una bottiglia in testa per far ridere?”.

