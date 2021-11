GF Vip 6, annuncio nella casa: spunta il nome del vincitore!

Clamoroso colpo di scena al GF Vip 6. Infatti con un annuncio nella giornata di ieri è spuntato il nome del vincitore: la rivelazione.

Nell’ultima puntata del GF Vip 6 abbiamo visto l’uscita di scena di Samy Youssef. L’eliminazione del modello ha destabilizzato soprattutto Carmen Russo e Francesca Cipriani. Infatti secondo le due vulcaniche protagoniste del reality, Youssef era uno dei favoriti alla vittoria finale. A questo punto la Cipriani ha voluto ribadire che la vittoria del reality potrebbe essere contesa tra Manuel Bortuzzo ed Aldo Montano. Nonostante ciò la stessa Francesca si dà delle chance per la vittoria finale.

Nel corso delle riprese, la showgirl ha infatti rivelato: “Sono uscite persone che meritavano ed invece restano altre che secondo me non sono così sincere. Il mondo sta davvero cambiando. E non sto azzeccando nessuna eliminazione, è davvero assurdo” – ha poi continuato – “Manuel e Aldo se la giocano, primo e secondo posto. Però io pensavo anche Samy, era genuino così dolce e sincero. tutto il rispetto per gli altri, ma doveva restare Samy. Lui è una persona vera, non ambigua, non ti faceva venire dubbi“.

GF Vip 6, i dubbi di Francesca Cipriani e Carmen Russo: chi vincerà il reality?

L’eliminazione di Samy Youssef ha colto di sorpresa Carmen Russo e Francesca Cipriani. Infatti le due sono rimaste basite dall’uscita di scena del modella, sospettando che le persone vere oramai non vanno più di moda. Tanto che la Cipriani ha rivelato che all’uscita della casa vorrà vedere tutte le le puntate e i daytime, per viversi il tutto da spettatrice. Carmen Russo si è subito accodata all’opinione di Francesca Cipriani.

Infatti l’ex ballerina ha aggiunto: “Sì anche io penso arrivino Aldo e Manu alla fine del percorso. Lui ha detto ‘per me è già stato un successo arrivare qui’. Un ragazzo molto umile, gentile, carino, mi piaceva tanto. Non capisco cosa non abbia funzionato. Quando le persone sono così belle non devono nemmeno dirti che sono sincere, non devono ostentarlo, perché lo vedi subito“.

Secondo la showgirl i personaggi come Samy devono essere premiati, ma purtroppo i telespettatori hanno scelto di eliminarlo. Con l’eliminazione del modello, quindi, si stravolgono tutti i pronostici per la vittoria finale. Quel che è certo è che i due candidati alla vittoria, specialmente dopo l’ultima puntata, restano Aldo Montano e Manuel Bortuzzo.