Anticipazioni Beautiful, tradimento sorprendente: non è la prima volta!

Le anticipazioni delle prossime puntate di Beautiful fanno sapere di un tradimento abbastanza prevedibile: non è la prima volta che accade

Nuove puntate della soap opera americana andranno in onda, come di consueto, su Canale 5 dal lunedì al venerdì dalle 13:40 in seguito al TG5. Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che Liam e Steffy vivranno un’intensa notte di passione tradendo Hope.

I due, ancora legati dalla genitorialità di Kelly, finiscono a letto approfittando di un momento di debolezza dello Spencer, che è molto geloso del rapporto tra la sua ex e Finn.

Anticipazioni Beautiful, Liam inveisce contro Thomas

Liam è vittima di un fraintendimento: vede Hope e Thomas baciarsi. In realtà, c’è un grande misunderstanding perché il figlio di Ridge, in realtà, sta baciando un manichino che somiglia alla Logan. Il Forrester, infatti, mostrerà ancora una volta una grande instabilità mentale che lo porterà ad avere particolari interazioni con il manichino.

Liam, che vede la scena da lontano, crede di essere stato tradito da Hope e finisce per ubriacarsi. L’uomo andrà a cercare consolazione da Steffy che si mostrerà disponibile per il legame che hanno, nonostante adesso stia con un altro uomo. Dopo un po’, quello tra Liam e Steffy diventa un feeling troppo evidente e finiscono a letto insieme. Subito dopo, entrambi saranno pentiti di quanto accaduto, ma non tutto verrà a galla in breve tempo.