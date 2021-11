Manuel Bortuzzo, il gesto di Katia e Manila che non è piaciuto – VIDEO

Manuel Bortuzzo, per certi versi, è uno dei protagonisti indiscussi di questo GF Vip 6: ecco qual è il gesto che hanno fatto Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro per proteggerlo durante un momento molto delicato.

Come già successo quasi un mese fa, Manuel Bortuzzo ha di nuovo camminato, assistito da dei tutori. Se l’altra volta la sua “passeggiata” è rimasta quasi inosservata, questa volta c’è stata una commozione generale degli inquilini della casa. Il suo amico Aldo si è anche seduto sulla sua sedia a rotelle, scherzando su un improbabile scambio di ruoli.

Manuel Bortuzzo ha raccontato di aver già fatto uno scambio di questo tipo prima di entrare nella casa del GF Vip 6, aiutato anche da dei pantaloni larghi che non permettevano di vedere i tutori. L’idea dello scambio di ruoli, evidentemente, lo diverte moltissimo. Inoltre, gli dà anche la speranza di poter tornare a camminare a due anni dal suo incidente.

Manuel Bortuzzo, il video in cui cammina e la reazione prevedibile della principessa Lulù

Mentre Manuel Bortuzzo camminava, gli altri sono rimasti a guardarlo dal giardino. Anche Lulù Hailé Selassié, che ha promesso di essere meno invadente con lui, è rimasta seduta vicino agli altri. I suoi occhi sognanti, però, tradiscono la verità: la principessa è innamorata del nuotatore, e soffre a non potergli stare vicino.

Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli si sono rese conto della situazione in cui si trovava Lulù. Le hanno quindi chiesto, per il suo bene, di allontanarsi, ma lei ha dato segnali di insofferenza. Hanno dunque chiamato sua sorella Jessica per calmarla e cercare di farle capire che deve dare a Manuel i suoi spazi.

Ecco il video in cui si vede Manuel Bortuzzo che cammina: