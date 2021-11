GF Vip 6, conto alla rovescia: “Finirà il 13 dicembre”. Pubblico sbigottito

L’innocenza dei concorrenti del GF Vip 6 lascia senza parole il pubblico del reality di Mediaset: “Non ci saranno altri ingressi nella casa”

Come tutti sappiamo, la sesta edizione del Grande Fratello Vip 6 entrerà a far parte dei guinness world records per la sua durata. E’ stato proprio il padrone di casa, Alfonso Signorini, ad ufficializzare la notizia che da tempo tuonava sul web: il vincitore del reality di Mediaset sarà proclamato il 14 marzo 2022.

Una notizia che però non sarebbe stata comunicata ai vipponi. Difatti, questi ultimi, ignari ancora di tutto sono convinti che entro il 13 dicembre 2021 saranno fuori dalla casa più spiata d’Italia. Nel corso della notte, dopo la 19esima puntata, sono state Sophie Codegoni e Lucrezia Selassié a parlare della durata del Grande Fratello.

La loro conversazione, data l’innocenza, ha divertito il pubblico da casa. Come raccolto anche da Biccy.it, queste le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne: “Finirà il 13 dicembre. Ormai altri gieffini non entreranno più”. La 20enne, che aveva inizialmente legato con Gianmaria Antinolfi, ha sottolineato che sapeva dell’ingresso di nuovi concorrenti ma “sarebbero dovuti entrare a metà ottobre, ormai è metà novembre”.

Sophie Codegoni e Lucrezia Selassié sulla finale del GF Vip 6: ignare del prolungamento

Nel corso della notte, Sophie Codegoni e Lucrezia Selassié hanno parlato della durata del GF Vip 6. Ignare del prolungamento, queste le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne, convinta che non ci saranno altri ingressi nella casa: “Può essere che entrino dei personaggi grossi tipo Mara Venier. Però in questo caso sono visite a sorpresa, non è che restano in gioco”.

Dello stesso avviso è stata anche Lucrezia Selassé: “Anche io sapevo che doveva entrare qualcuno, però ormai è tardi“, aggiungendo che a differenza della quinta edizione, quest’anno il GF Vip finirà sicuramente a dicembre. Dunque, per le due gieffine sarà una vera sorpresa quando l’ambitissima porta rossa tornerà ad aprirsi: a quel punto realizzeranno che anche questa edizione durerà più a lungo.