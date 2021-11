Le Iene, Ornella Vanoni assente per motivi di salute: le sue condizioni

Poco prima dell’inizio della puntata de Le Iene del 16 novembre, Mediaset ha annunciato che Ornella Vanoni non sarebbe stata presente. Ecco quali sono le sue condizioni di salute e perchè ha rinunciato alla trasmissione.

Ornella Vanoni era una delle dieci co-conduttrici de Le Iene più attese, insieme ad Elisabetta Canalis. La scelta del programma Mediaset di non sostituire Alessia Marcuzzi si è infatti rivelata vincente, mantenendo sempre viva la curiosità sul programma. L’assenza della Cantante della Mala per motivi di salute ha subito preoccupato i fan.

LEGGI ANCHE >>> Le Iene, arriva un ex Sanremo ed Italia’s Got Talent per la puntata natalizia

NON PERDERTI >>> Le Iene, spunta il nome della conduttrice di stasera: è tra le più amate dagli italiani

Ornella Vanoni non avrebbe partecipato a Le Iene a causa di un forte stato influenzale. Ovviamente, i timori sono che possa aver contratto il Covid, ma nessuna smentita o conferma è ancora arrivata in tal senso. Non è nemmeno chiaro se l’attrice e cantante posticiperà o annullerà del tutto la sua collaborazione con la trasmissione Mediaset.

Le Iene, Elena Santarelli prende il posto di Ornella Vanoni

Elena Santarelli si è resa disponibile a prendere il posto di Ornella Vanoni, anticipando di fatto la sua presenza nel programma. Questo rivela, oltre ad una grande umanità, anche una gran voglia di mettersi in gioco. La showgirl, infatti, è andata in onda senza praticamente effettuare nemmeno le prove del programma.

LEGGI ANCHE >>> Le Iene, incredibile ritorno di Alessia Marcuzzi? L’annuncio fa impazzire tutti

Elena ha cercato di sdrammatizzare, sostenendo che è impossibile sostituire Ornella Vanoni. Si dice anche sicura che Alessia Marcuzzi abbia fatto il tifo per lei durante la puntata, e spera di aver portato nelle case italiane i tre ingredienti del programma: spensieratezza, divertimento e riflessione.