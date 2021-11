Can Yaman è stato sorpreso in uscita dall’appartamento di un’attrice italiana molto nota: è lei la nuova fidanzata? Ecco la foto e tutti i dettagli.

Can Yaman è attualmente impegnato nelle riprese di Viola come il mare, dove è co-protagonista insieme a Francesca Chillemi. Fra i due è subito nata la giusta intesa, ed infatti hanno condiviso delle foto sui social che li ritraggono insieme mentre leggono i copioni del film oppure cenano insieme.

LEGGI ANCHE >>> Can Yaman, agitazione per l’attore turco: l’appello sconvolge tutti – FOTO

NON PERDERTI >>> Diletta Leotta ‘cancella’ Can Yaman, spunta un nuovo amore: ipotesi affascinante

Sembrerebbe, però, che fra i due sia nata una certa intimità. Il settimanale Chi, infatti, ha realizzato degli scatti che sarebbero inequivocabili. I due attori sono stati fotografati all’uscita dell’appartamento di lei a Roma, dove avrebbero trascorso addirittura due giorni insieme, per poi lasciarsi per il weekend.

Can Yaman e Francesca Chillemi: è lei la fidanzata?

Ci sarebbe qualche ostacolo all’unione fra Can Yaman e Francesca Chillemi. Mentre lui è ufficialmente single dopo la fine della relazione con Diletta Leotta, lei convive ormai da diversi anni con l’imprenditore Francesco Rosso, da cui ha avuto cinque anni fa Rania. Infatti, la Chillemi ha lasciato l’appartamento in cui stava con Can per raggiungerli.

LEGGI ANCHE >>> Can Yaman, indiscrezione pazzesca: chi è la nuova fiamma dell’attore

D’altra parte, l’esperto di gossip Alessandro Rosica è sicuro che Can Yaman non abbia una nuova fidanzata. In questo momento si starebbe godendo la sua libertà, e sembrerebbe avere un paio di flirt. Il legame non sarebbe nulla di serio ma potrebbe compromettere la stabilità familiare della Chillemi.

Ecco la foto dello scoop di Chi: