Love is in the Air anticipazioni, brutta malattia ribalta le cose: colpo di scena

Una brutta malattia ribalterà le cose a Love is in the Air. Stando alle ultime anticipazioni, Eda e Serkan torneranno al centro della scena

Nuova settimana ricca di avvenimenti per i protagonisti di Love is in the Air. Al centro della scena ancora Eda e Serkan. La gravidanza di Selin porterà i due ad affrontare un altro momento di sconforto. Sarà la Yildiz a voler mettere un nuovo punto alla sua storia con il giovane architetto così da consentirgli di vivere la paternità in modo tranquillo.

Eda deciderà dunque di lasciare Istanbul ma Serkan la raggiungerà in aeroporto. Qui l’architetto accuserà un malore facendo preoccupare la Yildiz. I due raggiungeranno immediatamente l’ospedale dove i controlli medici porteranno alla luce una grave malattia: Serkan scoprirà di avere un tumore al cervello.

Anticipazioni Love is in the Air, Eda smaschera Selin: grande rivincita

La vita di Serkan sta per cambiare. Il giovane architetto sarà profondamente sconvolto fino al punto di chiedersi come sia mai potuto succedere proprio a lui. Difatti, l’amatissimo protagonista di Love is in the Air è stato sempre attento alla propria salute e questa notizia lo tormenterà moltissimo.

Serkan deciderà a questo punto di stravolgere la sua vita e senza dire nulla della malattia, chiederà alla Yildiz di fare nuove esperienze assieme a lui. Eda accetterà qualsiasi proposta. Ma non è tutto, per i due non ci saranno solo brutte notizie. Eda in ospedale smaschererà Selin sulla gravidanza: il bambino che porta in grembo non è figlio di Serkan.