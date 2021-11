MasterChef Italia 11, tutte le novità: c’è la data d’inizio!

Una nuova sfida a suon di forchette sta per iniziare: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli stanno tornando

Forchette e coltelli pronti: MasterChef Italia 11 sta per partire. Nel nuovo spot del programma, infatti, i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno finalmente svelato la data.

Da giovedì 16 dicembre tutti fermi davanti alla TV sintonizzati su SKY o in diretta streaming su NOW TV per una nuova edizione dell’amatissimo programma di talento in cucina. Chi guadagnerà il titolo di MasterChef Italia?

MasterChef Italia 11, l’attesa è finita: dal 16 dicembre tutti sintonizzati

I telespettatori affezionati al programma sanno che al termine di X Factor tocca al loro programma preferito nei palinsesti di SKY. Quest’anno, i Live del talent show dureranno una settimana in meno perché è stata programmata senza una puntata, pertanto potranno gioire e vedere in anticipo la trasmissione. Inizialmente, come di consueto, ci saranno due puntate da quattro episodi dedicate alla formazione della Masterclass.

Ci sarà l’assegnazione di grembiuli di vari colori da parte dei giudici che determineranno il destino dei concorrenti in gara. Un’altra data fondamentale per il programma sarà quella del 30 dicembre quando cominceranno le vere sfide. Torneranno, poi le Mystery Box, l’Invention Test, poi le prove in esterna oppure lo Skill Test e infine il Pressure Test.