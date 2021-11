Domenica In, tutto stravolto: la decisione definitiva di Mara Venier

Cambia la programmazione di Domenica In, con Mara Venier che stravolge la scaletta. Infatti andrà in onda un omaggio toccante da parte della presentatrice.

La morte di Giampiero Galeazzi ha lasciato un vuoto immenso specialmente nel mondo Rai. L’amato giornalista è scomparso nella giornata di ieri a 75 anni e come prevedibile Mara Venier lo omaggerà nel corso della prossima puntata di Domenica In. A rivelare il cambio di programma del talk show di Rai 1 ci ha pensato il portale specializzato ‘TvBlog‘. Infatti con l’amico e collega, la conduttrice veneta ha condiviso diversi programmi negli anni ’90.

Non sarà quindi una puntata facile per Zia Mara, che chiude con una nota amara la sua esperienza al timone del talk show domenicale. Infatti la Venier ha annunciato già che questa sarà l’ultima edizione che condurrà. Inoltre quest’ultima scomparsa ha profondamente turbato la conduttrice, che è intervenuta durante ‘La Vita in Diretta‘ e non è riuscita a trattenere le lacrime.

Domenica In, Mara Venier omaggia Giampiero Galeazzi: programma stravolto

Quella di domani non sarà una puntata semplice per Mara Venier che condurrà Domenica In nonostante la scomparsa dell’amico e collega Giampiero Galeazzi. Inoltre proprio la morte del giornalista ha sconvolto profondamente la conduttrice di Domenica In. Alberto Matano, ricordando Galeazzi, ha chiamato proprio ‘Zia Mara’ in diretta. La Venier così non è riuscita a trattenere le lacrime ricordando il giornalista entrato nella storia per le sue telecronache.

Quindi per omaggiare il compianto giornalista, Mara Venier ha deciso di cancellare gli spazi riservati a Pierfrancesco Pingitore e al Bagaglino all’interno di Domenica In. Ad annunciare la grande novità ci ha pensato il portale BlogO, con l’appuntamento che verrà recuperato il prossimo 21 novembre. Per il resto resta invariato il palinsesto del programma, con tutti gli ospiti che sono confermati per l’appuntamento del 14 novembre.