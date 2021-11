Can Yaman, agitazione per l’attore turco: l’appello sconvolge tutti – FOTO

Per Can Yaman questo non è un momento facile. Impegnatissimo nel lavoro, l’attore turco ha diffuso un importante messaggio rivolto alle fan

Can Yaman dopo il debutto in Italia è diventato il sogno di donne e ragazzine. In moltissime lo acclamano e lo cercano fin sotto casa senza tener conto della privacy e degli effetti provocati dal troppo amore sul suo stato psichico e mentale. Il 32enne, provatissimo per quanto sta accadendo, ha chiesto aiuto alla sua manager la quale è intervenuta su Instagram con un lunghissimo post diretto alle numerosissime fan di Can: “Vi scrivo qui da donna a donna”, ha esordito Nicoletta Strazzeri. “Ho imparato in questi mesi a capire cosa significhi avere stima e affetto sinceri per un attore e tutte voi siete riuscite a stupirmi per la vostra generosità fatta di attenzioni grandi e piccole e di protezione nei confronti di Can”.

Ma proprio in virtù di questo grande affetto nei confronti dell’attore turco, Nicoletta ha chiesto alle fan di comprendere le sue parole: “Sempre più spesso Can trova sue fan di fronte alla porta di casa, non fuori dal portone, ma proprio davanti all’ingresso della sua abitazione. E non solo questo: spesso, chi trova il portone chiuso, citofona al suo appartamento anche durante la notte chiedendogli di affacciarsi alla finestra o di mandare un saluto”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Uomini e Donne, l’annuncio di Sossio e Ursula spiazza tutti: inaspettato

Can Yaman in preda all’ansia ed allo stress: “Non è amore ma invadenza”. Tampinato dalle fan

Can Yaman in questo periodo è impegnatissimo con il lavoro e il troppo amore delle fan lo starebbe mettendo a dura prova. Proprio per questo motivo l’attore turco ha chiesto alla sua manager di intervenire con un lungo comunicato pubblicato su Instagram. Nicoletta Strazzeri si è così rivolta alle fan: “In questo periodo come sapete Can sta lavorando molto e tutte le mattine deve alzarsi molto presto per essere sul set, la sera spesso resta a casa a studiare i copioni e magari alle 22 già dorme, per essere pronto a lavorare il giorno dopo”, ha chiosato la manager sottolineando che per l’attore diventa difficile fare tutto questo se le fan lo citofonano a notte fonda e lo tampinano fino al pianerottolo di casa.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Fabrizio Corona scosso dal lutto improvviso: “Icona italiana” – FOTO

“Non credo di dover spiegare a nessuna di voi che queste manifestazioni non significano affetto ma invadenza, che ognuno di noi ha diritto di tutelare la propria privacy, e di proteggere i propri spazi personali. – Ha aggiunto la Strazzeri -. Se veramente stimate Can dovreste proteggerlo, fare in modo che lui viva serenamente nel nostro Paese, non che debba difendersi da manifestazioni di eccessiva invadenza dentro casa sua”. In conclusione: “Sono sicura che capirete la mia lettera e che diffonderete questo messaggio perché Can possa continuare ad amare l’Italia come ha dimostrato fino ad oggi”.