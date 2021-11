Sanremo, ribaltone alla conduzione? Spunta un clamoroso nome al posto di Amadeus

Clamoroso ribaltone alla conduzione a Sanremo. Un presentatore a sorpresa si è candidato per sostituire Amadeus: la rivelazione durante un’intervista.

Con l’arrivo dell’anno nuovo si avvicina anche Sanremo, la principale kermesse musicale italiana che per il terzo anno consecutivo sarà condotto da Amadeus. Tra i nomi che potrebbero sostituirlo a sorpresa spunta quello di Alessandro Greco. Il presentatore è noto per il suo programma culinario ‘Dolce Quiz‘ che va in onda il sabato pomeriggio su Rai 2. Inoltre il figlio d’arte ha fatto diventare il format un vero e proprio classico dell’intrattenimento.

Alessandro ha ricevuto il plauso anche dei suoi critici più spietati come i figli Lorenzo (laureato in economia e alle prese con un master all’Università di Tor Vergata a Roma, oltre che con una band autoprodotta) e Alessandra (coach di mini basket ormai lanciatissima). Quest’ultima esperienza quindi ha riempito d’orgoglio il presentatore che adesso pensa a nuove esperienze per il futuro. Infatti a Greco l’ambizione non manca, tanto da candidarsi per il prossimo Sanremo.

Sanremo, Alessandro Greco si candida per il dopo Amadeus: le sue parole

Alessandro Greco dopo il successo di ‘Dolce Quiz‘ è quindi pronto a nuove esperienze, anche ambiziose, come Miss Italia e Sanremo. Quel che contraddistingue il presentatore è proprio il suo carattere. Infatti nel corso della sua ultima intervista, Greco ha rivelato: “Nei miei programmi si entra a casa delle persone in maniera educata e discreta, capace di strappare un sorriso o magari una risata. È chi non ha argomenti e qualità a buttarla in caciara“.

Inoltre nel corso dell’intervista Greco ha rivelato che dopo aver partecipato a ‘Tale e Quale Show‘ e ‘Il cantante mascherato‘, gli piacerebbe provare un’esperienza anche a Ballando con le Stelle. Proprio parlando del dance show di Milly Carlucci, il presentatore ha detto la sua sulla lite tra Selvaggia Lucarelli e Mietta. Infatti Greco ha concluso: “Non ne avevano bisogno. È pretestuoso, io non lo farei. Capisco le dinamiche di votazione e i battibecchi, ma non serve, come la discussione accese nei talent show, ma questa è la mia opinione“.