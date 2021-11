Ballando con le Stelle, doppio colpo di Milly: arrivano proprio loro. Per battere la concorrenza di Tu sì que vales la Carlucci cala gli assi

Ora che la stagione di Ballando con le Stelle sta entrando nel vivo, sono molto chiare le dinamiche dei concorrenti e delle coppie che possono vincere il programma. Ma l’attenzione settimana dopo settimana si sposta anche sugli ospiti. E nella quinta puntata, in programma sabato 13 novembre, Milly Carlucci per battere la concorrenza di Tu sì que vales ha deciso di calare due assi.

Ci sarà spazio infatti per un nuovo ‘ballerino per una notte’ ma anche per un ospite musicale e arriveranno due personaggi amatissimi dal pubblico. Da una parte Claudia Gerini e dall’altra Massimo Ranieri, come anticipa il sito specializzato Bubinoblog che preannuncia una puntata frizzantissima.

Claudia Gerini ha già dimostrato più volte la sua versatilità anche in televisione. L’attrice romana che di recente ha anche confessato il suo desiderio di diventare di nuovo mamma, ha ottime doti come cantante, ma sulla pista di ballo ancora non l’abbiamo vista. Anche per Massimo Ranieri si tratterà di una prima volta. Arriverà per cantare un mix dei suoi più grandi successi, da ‘Rose rosse’ a ‘Perdere l’amore’.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> GF Vip 6, particolare richiesta degli autori a Manuel Bortuzzo: nessuno lo immaginava

Ballando con le Stelle, doppio colpo di Milly: cosa succederà nella quinta puntata?

Da che cosa ripartirà la quinta puntata di Ballando con le Stelle? Sabato scorso c’è stata l’eliminazione di Fabio Galante e Giada Lini che hanno perso lo spareggio contro Alvise Rigo e Tove Villfor. Ma potranno tornare in gara con i ripescaggi delle prossime settimane e riprovarci.

Grazie al ‘tesoretto’ conquistato da Sandra Milo, che era la ballerina per una notte, sono stati premiati Valeria Fabrizi ma anche Memo Remigi che hanno così concluso ai primi due posti. In fondo invece Andrea Iannone e Lucrezia Lando, coppia che sta facendo sognare il pubblico anche al di fuori della sfida sulla pista di ballo.ma tutto può essere confermato o ribaltato dalla prossima sfida.