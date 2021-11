Uomini e Donne, confessione da brividi: “Ho pensato di farla finita” – VIDEO

Confessione da brividi a Uomini e Donne. Tronista rivela: “Ho pensato di farla finita”. Intervengono le dame del trono over

Andra Nicola ha emozionato il pubblico di Uomini e Donne con una rivelazione che riguarda il suo passato. La tronista del talk show ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale Cinque ha confessato, sottolineando come nessuno lo sapesse, che in passato ha pensato di farla finita. Andrea ha dovuto attraversare un lungo periodo di transizione per diventare donna.

La tronista si è lasciata andare con il suo corteggiatore Ciprian. Nel corso di un’esterna gli ha parlato della forza che ha dovuto tirare fuori per andare avanti. Ma i momenti difficili non sono mancati. “Non mi vergono a dire che in alcuni momento ho pensato che non sarei arrivata alla fine. Non me ne vergono. Mi è capitato di pensare che forse non ne valeva la pena continuare a combattere”, ha chiosato la 29enne milanese.

Una confessione che ha lasciato tutti senza parole e che potrebbe, senza alcun dubbio, aiutare tutte quelle persone che si trovano ad affrontare il suo stesso percorso: Andrea Nicole dopo aver combattuto ce l’ha fatta!

Andrea Nicole, dopo la confessione, in lacrime a Uomini e Donne: “Mi dispiace che lo scoprirà in questo modo”

Nel corso del suo racconto, sia in esterna che in studio, non sono mancate le lacrime per Andrea Nicole. La 29enne milanese dopo aver rivelato il difficile periodo che ha dovuto attraversare, quando avrebbe voluto farla finita, ha subito pensato a sua madre: “Mi dispiace che mamma lo scoprirà in questo modo. Però quando ti rendi conto di essere stata il più grande dolore dei tuoi genitori è una cosa molto forte”, ha detto la Andrea.

Non sono mancate parole di supporto per rincuorare la dolce tronista di Uomini e Donne. In particolar modo Sara, dama del trono over, ha detto: “I figli non sono mai una delusione per i propri genitori. Mai! Sono l’amore più grande”. Parole che hanno trovato conferma dall’intero parterre del talk show di Mediaset. Infine, l’opinionista Gianni Sperti ha fatto notare come la tronista abbia deciso di aprirsi solo con Ciprian, avvalorando ancora una volta la tesi da tempo portata avanti: il 29enne dagli occhi azzurri è sicuramente il preferito di Andrea Nicole.