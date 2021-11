Un ex vincitore di Sanremo ha raccontato la scomparsa della madre durante l’intervista a Silvia Toffanin nel corso della trasmissione Verissimo.

Nel corso dell’ultima puntata di Verissimo, Silvia Toffanin ha avuto il piacere di intervistare Ignazio Boschetto, uno dei tenori del gruppo ‘Il Volo‘. Boschetto proprio con Piero Barone e Gianluca Ginoble riuscì a conquistare il Festival di Sanremo 2015 con la canzone ‘Grande Amore’. Il tenore ha quindi deciso di rilasciare un’intervista a Canale 5 raccontando un episodio che ha segnato la sua vita: la morte del padre Vito pochi anni fa.

Infatti la scomparsa rappresentò un momento di grande dolore per l’artista. Ignazio perse papà Vito a soli 27 anni e da Silvia Toffanin ha rivelato: “Ho parlato con altre persone che hanno perso un genitore presto o tardi. Puoi avere qualsiasi età, ma è sempre presto, non si è mai pronti ad accettarlo“. Nonostante i numerosi viaggi, il cantante ha sempre sentito vicino la presenza del padre ed a Canale 5 ha dichiarato: “È come se non lo avessi perso. Io non ho perso mio padre, mio padre è sempre con me. Mi piace pensarla così”.

Sanremo, Ignazio de ‘Il Volo’ racconta la scomparsa del padre: “È sempre con me”

Vito Boschetto, padre di Ignazio, è stato importantissimo per la carriera del tenore de ‘Il Volo’. Infatti l’uomo era legatissimo anche a Gianluca Ginoble e Piero Barone, visto che data la giovanissima età hanno quasi sempre viaggiato in compagnia di Vito.

Proprio gli altri due componenti del trio lo ricordarono con un commovente messaggio: “Ignazio ha dimostrato di essere un uomo estremamente forte. Tre giorni dopo la perdita di Vito siamo stati ospiti al Festival di Sanremo e tutti ci aspettavamo che lui non arrivasse. È arrivato col sorriso. Siamo rimasti spiazzati dal suo modo di affrontare quel momento. Ci ha insegnato tanto, devo ringraziarlo. È un uomo forte e gli vogliamo tanto bene“.

La morte di Vito Boschetto, infatti, avvenne poco prima di Sanremo, un’edizione particolarmente speciale per il duo che fu tra i grandi ospiti. Ignazio in merito a quell’ospitata ha raccontato: “Non c’è stato un solo momento in cui io abbia pensato di non farlo perché i nostri genitori ci hanno dato tutto” – ha poi concluso – “dopo tutti i sacrifici che lui e mia madre hanno fatto per fare in modo che arrivassi dove sono oggi, non mi avrebbe mai permesso di essere assente. L’ho fatto anche per lui“.