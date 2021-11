Raffaella Carrà è stata unica e inimitabile. Carismatica e capace di amare tutti grazie al cuore grande che possedeva.

Raffaella Carrà ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore dei telespettatori e nella televisione mondiale. La showgirl, conduttrice, ballerina e cantante era molto conosciuta anche al di fuori dei confini italiani come testimonia la dedica da Madrid: una piazza ha preso il nome della star italiana “per rendere visibile e valorizzare la memoria di questa donna, cantante, compositrice, presentatrice, ballerina, coreografa e icona di riferimento per tutti i madrileni, in particolare per la comunità LGTB+”.

Anche in Italia sono state lanciate diverse proposte per omaggiarla ma, secondo quanto riportato da CheTvFa, l’omaggio più sorprendente è Ballo Ballo di Nacho Álvarez, musical spagnolo interamente realizzato con le canzoni di Raffaella Carrà che andato in onda sabato 4 settembre in prima serata su Rai1, preceduto da uno speciale TecheTecheTe intitolato “Raffaella, forte forte forte“.

Raffaella Carrà, incredibile omaggio all’artista: pubblico in fermento

Dopo il musical e altre dediche, arriva un omaggio particolare per Raffaella Carrà. Marina Visentin – giornalista, scrittrice di romanzi e, come ama definirsi, “cresciuta a libri e cinema” -, ha scritto un libro sulla Carrà. Il libro, uscito il 4 novembre, porta il titolo di “Raffasofia”. All’interno, tra le pagine, il lettore leggerà il racconto della sua vita così tanto collegata a cambiamenti storici per l’Italia e al pensiero di filosofi di tutte le epoche.

Curioso il fatto è che “Felicità-tà-tà” è il sottotitolo del libro. A spiegare il motivo di tale scelta l’autrice stessa a TV Sorrisi e canzoni. “È un concetto che la racconta in pieno: la sua felicità è il fare, il dinamismo, il cambiamento. Lontana dal narcisismo e dall’autocompiacimento, Raffaella è una combinazione di serietà e leggerezza e per questo la ricorderemo sempre”.