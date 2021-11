GF Vip 6, particolare richiesta degli autori a Manuel Bortuzzo: nessuno lo immaginava e non sono escluse altre sorprese

Quanto è accaduto la scorsa puntata del GF Vip 6 ha scosso tutti. Quella che per il pubblico sarebbe potuta diventare la love story più bella della storia del programma, purtroppo sembra essere giunta al capolinea ancor prima di iniziare.

Nel corso della puntata di lunedì, quando Alfonso Signorini ha chiesto a Nicola Pisu chi volesse mandare in nomination, il figlio di Patrizia Mirigliani ha detto: “Secondo me Miriana mi ha preso in giro, ad esempio oggi mi ha detto la storia tra di noi è chiusa. Qualche giorno fa invece diceva che ci saremmo potuti conoscere anche al di fuori. Per questo motivo nomino lei”.

“Per la stessa ragione nomino Nicola – ha spiegato Miriana Trevisan – questa parte del suo comportamento non mi piace, tu sei fisico e io volevo bloccare questa cosa”. “Vai da chi ti tratta male, è quello che meriti” è stata la reazione di Nicola che ha sconvolto tutti.

Anche Alfonso Signorini, vedendo un atteggiamento troppo maschilista, è intervenuto: “Scusati, anche a voce alta, devi vergognarti. Vergognati. Certe scemenze non le accetto”.

GF Vip 6, ruolo chiave per Manuel Bortuzzo: tutto dipende da lui

I giorni successivi sono stati tutti alla ricerca di quell’equilibrio che è venuto meno dopo le spiacevoli parole pronunciate lunedì scorso. Ad esempio, Lucrezia Selassié ha notato che Manuel nella giornata di martedì è stato sempre insieme al povero Nicola Pisu, che è alle prese con piccoli problemi di cuore.

Ma come mai, si sono chiesti tutti, proprio Manuel è vicino al figlio di Patrizia Mirigliani? Gli autori hanno chiesto al nuotatore di stare vicino a Nicola per aiutarlo a superare questo momento buio. Compito delicato per Manuel.