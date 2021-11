GF Vip 6, Aldo e Manuel: la scena che ha commosso il web – VIDEO

Tutto si può dire di Manuel Bortuzzo, tranne che non sta dando grandi insegnamenti all’interno della Casa del GF Vip 6

Una grande amicizia ed un gran bel messaggio: Aldo Montano aiuta Manuel Bortuzzo a fare le faccende di Casa ed, in particolare, a passare la scopa nel salotto del GF Vip 6. Mentre il nuotatore muove autonomamente l’elettrodomestico, da dietro lo schermidore lo aiuta a muoversi con la sedia a rotelle per passarla ovunque.

LEGGI ANCHE > > > Raffaella Carrà, incredibile omaggio all’artista: pubblico in fermento

NON PERDERTI > > > Mara Venier, super cena a casa: ma un’assenza scuote i fan – VIDEO

La scena è diventata immediatamente virale sul web ed ha commosso i tanti spettatori che hanno finalmente riconosciuto del buono nel reality show.

LEGGI ANCHE > > > Amici 21, una dichiarazione infiamma la scuola: “Credo di essermi innamorata di te”

GF Vip 6, le lezioni di vita di Manuel Bortuzzo

Quando Manuel Bortuzzo è stato scelto per il GF Vip 6 da Alfonso Signorini lo scopo era ben preciso: dare una lezione d’umanità ai telespettatori. Evidentemente l’obiettivo è stato pienamente centrato dalla produzione del reality show e dal nuotatore stesso che, da un giorno all’altro, si è trovato a vivere tutta un’altra vita. La forza di Manuel è stata quella di non arrendersi, di farsene una ragione quanto prima e di rimboccarsi le maniche per ricominciare a vivere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Sanremo, racconto da brividi di un ex vincitore: lutto tremendo

La sua forza di volontà la si vede nei piccoli gesti quotidiani, come quello con Aldo, fino all’autoironia sulla sua condizione. È stato lui stesso a giustificare le parole di Alex Belli che ha ironizzato sul suo stato, pur lanciando un messaggio giusto: “Io non me la prendo, ma chi ci vede da fuori può soffrirne”.