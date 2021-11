Barbara D’Urso rifiuta il reality: è pronta ad un grande ritorno televisivo?

Ci sarebbe un clamoroso retroscena riguardo il futuro lavorativo di Barbara D’Urso: la conduttrice avrebbe rifiutato ripetutamente la conduzione di un reality. Per quale motivo? Ecco cosa starebbe succedendo dietro le quinte di Mediaset.

Barbara D’Urso si trova senz’altro in un momento molto particolare della sua carriera. Dopo che il suo programma del weekend Live – Non è la D’Urso è stato cancellato, anche il programma infrasettimanale Pomeriggio Cinque è stato di fatto stravolto, eliminando quasi del tutto il gossip e lasciando delusi gli spettatori.

LEGGI ANCHE >>> Barbara D’Urso, sorpresa per il futuro: condurrà un noto reality show!

NON PERDERTI >>> Barbara D’Urso, lacrime in diretta: la conduttrice costretta ad intervenire

Si è sempre vociferato della possibilità che Barbara D’Urso possa condurre presto un altro programma, ed infatti il suo nome era dato come i più probabili per la conduzione della prossima edizione dell’Isola dei Famosi. L’esperto di gossip Alessandro Rosica, però, ha smentito completamente questa possibilità, rivelando altri retroscena.

Barbara D’Urso, perchè ha rifiutato il reality?

Barbara D’Urso avrebbe effettivemente ricevuto ripetute offerte di partecipare al reality dell’Isola dei Famosi come conduttrice, ma avrebbe ripetutamente rifiutato ogni proposta in tal senso. Sembrerebbe che la conduttrice abbia sollevato un muro, perchè avrebbe già altri programmi da condurre oltre al suo Pomeriggio Cinque.

LEGGI ANCHE >>> Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso sbarca su Rai 1? Annuncio sensazionale

Fra le indiscrezioni più incredibili, c’è anche il ritorno di Live – Non è la D’Urso dopo gennaio del prossimo anno, forse in forma ridotta. Chi potrebbe condurre a questo punto l’Isola dei Famosi? Sembra che il nome più probabile sia quello di Ilary Blasi, nonostante la scorsa stagione gli ascolti televisivi non fossero stati all’altezza delle aspettative.