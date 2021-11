Trieste, manifestante No Green Pass fermata e portata via dalla polizia

Sono circa 8mila le persone che hanno manifestato a Trieste contro l'obbligo di Green Pass. Il settimo corteo da quando la città friulana è diventata "capitale" della protesta contro il certificato verde. Verso sera, una volta terminata la manifestazione, circa 300 persone hanno tentato di sfondare il cordone di forze di polizia in piazza Unità d'Italia, che era stata interdetta ai partecipanti al corteo. Almeno cinque le persone fermate, tra cui una donna che ha tentato di divincolarsi più volte dagli agenti di polizia che la trattenevano. Il canale Telegram "Guerrieri per la Libertà" parla di "violenza aberrante da parte della polizia". La donna è stata portata in questura per essere identificata.