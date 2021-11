Netflix, l’attesa è finita: ora è disponibile per tutti gli utenti. La famosissima serie è pronta a lanciare la sua ultima stagione

E’ sbarcata ieri sulla piattaforma streaming l’ultima stagione di una delle serie più seguite degli ultimi anni. Dal 5 novembre Netflix vede nel proprio catalogo il terzo anno di ‘Narcos: Messico’. Un grande entusiasmo ha accolto questo nuovo capitolo, che dovrebbe (condizionale sempre d’obbligo) essere l’ultimo della storia.

Come era lecito attendersi, anche questa terza stagione riparte collegandosi al finale della seconda. Ritroveremo l’agente della DEA Walt Breslin (interpretato da Scoot McNairy) alle prese con una pesante battuta d’arresto da digerire. Il cartello è riuscito a farla franca e ha ucciso diversi agenti del reparto antidroga.

Netflix, l’attesa è finita: è arrivata la terza stagione di Narcos

Andando nello specifico della trama delle nuove puntate, Walt è tornato a El Paso, in Texas, continuando ad indagare su Amado Carrillo Fuentes (José María Yazpik). Lo scopo è sempre quello di poter interrompere i suoi affari e assicurarlo una volta per tutte alla giustizia. La situazione dei trafficanti a Juarez e Tijuana, nel frattempo, ha raggiunto un apice negativo. Grazie agli appoggi con la polizia locale non hanno più limiti e dominano incontrastati.

Ci sarà anche l’arrivo sulla scena di due nuovi personaggi: un poliziotto di nome Victor Tapia (Luis Gerardo Méndez) e la giornalista Andrea Nuñez (Luisa Rubino), alla quale appartiene la voce fuori campo.

La struttura di questo terzo anno d Narcos: Messico, seguirà parallelamente quattro diverse storyline, con i soliti colpi di scena. Lo sfondo del paese centro-americano è una suggestiva cornice alle vicende dei protagonisti. Colori, musiche, storie losche e purtroppo verosimili, hanno da sempre creato una forte empatia con il pubblico. Sono attesi ascolti record anche in questa occasione.