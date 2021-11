I Maneskin aprono il concerto dei Rolling Stones. Mick Jagger: “Grazie ragazzi”

Trenta minuti indimenticabili per i Maneskin e per la musica italiana: la band romana apre il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas, mandando in delirio i fan accorsi all'Allegiant Stadium ed esibendosi nei loro cavalli di battaglia come "Zitti e buoni e "I wanna be your slave". "Hello Las Vegas! È un onore essere qui ed avere la possibilità di suonare sul palco della band più grande di sempre", ha esordito il frontman Damiano, che assieme a Victoria, Ethan e Thomas ha anche omaggiato Iggy Pop col brano "I wanna be your dog". Alla fine dell'esibizione, per chiudere in bellezza, il ringraziamento di Mick Jagger prima che gli Stones iniziassero il loro concerto.