Antonella Clerici, messaggio toccante: l’appello al pubblico

Antonella Clerici non si perde mai d’animo. Il nuovo appello rivolto al pubblico di E’ sempre mezzogiorno: “Vedo come si lavora, fidatevi”

Antonella Clerici non perde occasione per lanciare messaggi positivi ai telespettatori di E’ sempre mezzogiorno. La conduttrice televisiva nella puntata di ieri, venerdì 5 novembre, ha lanciato un nuovo appello servendosi dei microfoni della sua trasmissione.

“Io credo moltissimo nell’AIRC. Sono testimonial dell’associazione ormai da decenni e ho visto come lavorano i ricercatori”, ha detto Antonella invitando tutti a sostenere la ricerca contro il cancro tramite donazioni. “Vedo come si lavora, fidatevi”, ha aggiunto la 57enne originaria di Legnano.

Per sostenere l’AIRC è possibile telefonare al numero 45521: “Non dimenticate che domani, sabato 6 novembre, in 1.200 piazze italiane si potranno acquistare i cioccolatini per la ricerca“, ha sottolineato l’amatissima conduttrice di E’ sempre mezzogiorno.

Antonella Clerici e l’appello che va dritto al cuore dei telespettatori: “Faremo un gesto utile”

Antonella Clerici non si perde mai d’animo. Nella puntata di ieri di E’ sempre mezzogiorno ha lanciato un altro dei suoi importanti appelli: sostenere l’Associazione Italiana per la ricerca contro il cancro. L’amatissima conduttrice ha ricordato che oggi, sabato 6 novembre, è possibile acquistare in oltre mille piazze i cioccolatini il cui ricavato è destinato alla ricerca.

“Acquistandoli faremo una cosa utile”, ha sottolineato la Clerici ai microfoni di E’ sempre mezzogiorno. Seguitissima su Rai Uno la 57enne in apertura ha salutato anche coloro che la seguono dall’estero: “Saluto coloro che sono emigrati tanti anni fa ma che sono rimasti alla nostra Italia”. La Clerici ha rivelato che molti di questi spesso le inviano le foto dei piatti italiani che cucinano all’estero.