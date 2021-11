Regina Elisabetta, cosa mangia a Natale? Il suo chef svela il menù

Stando alle rivelazioni di uno chef di corte è stato svelato il menu natalizio della Regina Elisabetta: sua maestà mangerebbe sempre lo stesso menù.

Si avvicina il periodo natalizio, uno dei più amati al mondo. A celebrare Natale con grande entusiasmo c’è anche la Regina Elisabetta che come tutti organizza una grande cena familiare durante questa festività. Secondo alcune indiscrezioni, Sua Maestà il 25 dicembre mangerebbe dolci di alta pasticceria, caviale e manicaretti al foie gras. Questi piatti gourmet sarebbero le principali portate a corte.

A fornire l’importante rivelazione ci ha pensato lo chef Darren McGrady che ha cucinato per la famiglia Reale per ben 15 anni. Inoltre McGrady ha servito piatti per i volti più celebri del Regno Unito passando dalla Regina Elisabetta a Lady Diana, l’indimenticabile principessa del Galles. Inoltre lo chef si è lasciato andare ad una critica affermando: “Era lo stesso pasto ogni anno. Sono noiosi quando si tratta di feste: solo tacchini tradizionali“. Andiamo quindi a vedere i dettagli raccontati da Darren McGrady.

Regina Elisabetta, svelato il menu di Natale: cosa mangia Sua Maestà

A rivelare tutti i dettagli riguardanti il pranzo natalizio della Regina Elisabetta ci ha pensato lo chef Darren McGrady. Infatti il cuoco ha dichiarato: “Per il pranzo di Natale abbiamo preparato tre tacchini per la regina e la sua famiglia serviti nella sala da pranzo reale, uno per i bambini e poi altri per i circa 100 membri dello staff“. Inoltre la portata sarebbe ricca di castagne o salvia e cipolla, salsa di mirtilli rossi e salsa di pane e viene servita accompagnata da un purè di patate.

Tra le portate servite a Natale ci sarebbero anche cavoletti di Bruxelles, carote e pastinaca arrosto. Mentre il dolce non è altro che un pudding fatto in casa decorato con agrifoglio, cosparso di brandy, pronto fiammeggiante per essere servito nella sala da pranzo reale. Per quanto riguarda il drink, invece, Chef McGrady ha dichiarato: “La Regina si godrà un classico cocktail gin e dubonnet prima di sedersi e iniziare il suo pasto accompagnato da un bicchiere di vino bianco, ossia il profumatissimo Gewürztraminer“. Natale è sempre più vicino e come ha rivelato il rinomato cuoco la Regina è pronta a godersi il suo solito menù per questa festività.