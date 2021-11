GF Vip 6, non si placano le polemiche sul caso Manuel-Alex: “Ha un fratello disabile”

Ancora polemiche al GF Vip 6 per le frasi dell’attore Alex Belli su Manuel Bortuzzo. Il celebre volto di CentoVetrine avrebbe anche un fratello disabile.

Continua il clamore intorno ad Alex Belli e quella frase discriminatoria nei confronti di Manuel Bortuzzo. Infatti il pubblico del GF Vip non ha gradito la battuta infelice ed a sorpresa. Perfino i fan di Soleil Sorge, amica di merende dell’attore, si sono schierati contro Belli che sta collezionando una serie di dinamiche disastrose agli occhi del pubblico, con molti telespettatori che lo vorrebbero fuori dalla trasmissione. Dopo l’accanimento nei confronti di Gianmaria Antinolfi adesso Alex dovrà riprendesi dallo scivolone su Bortuzzo.

A difenderlo potrebbe esserci proprio la moglie, Delia Duran. Infatti la donna dovrebbe essere ospite domani sera in puntata per un confronto stando alle anticipazioni del GF Vip 6. La stessa Duran però si è detta delusa e ferita dal bacio ‘cinematografico’ tra Belli e Soleil Sorge. Inoltre nonostante Alex abbia cercato di giustificarsi, ha comunque continuato a manifestare tutta la sua attrazione per l’ex volto di Uomini e Donne. Successivamente Alex ha avuto anche un incomprensione con Aldo Montano, prima di arrivare alla battuta infelice su Manuel.

GF Vip 6, è ancora caos tra Alex Belli e Manuel Bortuzzo: interviene il padre dell’ex nuotatore

Alex Belli è finito nel mirino anche del padre di Manuel Bortuzzo. Infatti il papà dell’ex nuotatore che attraverso i profili Instagram ha dichiarato: “Qui si sta andando oltre… Siamo profondamente deluse e ci auguriamo che il GF prenda seri provvedimenti per questi atteggiamenti“. La situazione è diventata insostenibile ed ha richiesto l’intervento dello staff di Instagram dell’attore, che ha rivelato che lo stesso Belli ha un fratello disabile.

Infatti sulle stories di Alex si legge: “Per chi non sa: Alex ha un fratello con disabilità cresciuto insieme a lui e nelle sue difficoltà ha sempre cercato di aiutarlo scherzandoci e supportandolo. Tutti sbagliamo ma non tutti siamo uguali. Quando perdiamo il diritto di essere diversi, perdiamo il privilegio di essere liberi“. Inoltre lo staff ha definito la battuta infelice ma comunque isolata. Infine lo staff chiede al pubblico di non farsi trascinare dalla rabbia, specialmente dopo quest ultimo dettaglio sulla vita dell’attore.