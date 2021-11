GF Vip 6, maggiore durata e nuovi ingressi: svelata la data della finale

Dopo l’indiscrezione di alcuni giorni fa spunta la data stabilita per la finale del GF Vip 6. Come la prenderanno i concorrenti? Tutti i dettagli

Magnifica sorpresa per gli appassionati del Grande Fratello Vip 6. La nuova edizione del reality di Mediaset, proprio com’è successo per la precedente, avrà una durata maggiore del previsto. Dopo l’indiscrezione di alcuni giorni fa ci sono adesso delle certezze.

Ma questa volta, a differenza dell’anno scorso, la nuova data comunicata non dovrebbe subire ulteriori prolungamenti. Ricordiamo che l’anno scorso la finale è slittata più volte fino all’1 marzo quando venne eletto come vincitore l’influencere milanese Tommaso Zorzi. Dinanzi ai continui rimandi in tanti minacciavano di abbandonare la casa, ma come la prenderanno quest’anno i vip?

Ebbene, in ogni caso Alfonso Signorini anche questa volta dovrebbe concedere ai concorrenti del GF Vip 6 di poter abbandonare prima il reality senza dover pagare alcuna penale. Nel corso della quinta edizione del Grande Fratello furono diversi i vip che decisero di lasciare la casa più spiata d’Italia. A Natale Elisabetta Gregoraci lasciò il gioco per raggiungere suo figlio Nathan.

GF Vip 6, anche quest’anno il reality di Mediaset avrà una durata maggiore: la data prevista per la finale

Stando a quanto riportato anche da TvBlog, la puntata finale della sesta edizione del GF Vip dovrebbe andare in onda il 14 marzo 2022. Dunque quest’anno il reality di Mediaset con al timone Alfonso Signorini durerà 13 giorni in più rispetto alla quinta edizione: terminata l’1 marzo 2021.

Infine con l’allungamento della durata del GF Vip 6 ci saranno anche nuovi ingressi nella casa più spiata d’Italia. Saranno 3/4 i vip che varcheranno l’ambitissima porta rossa tra la fine di novembre e gli inizi di dicembre. Quanto al doppio appuntamento settimanale, si andrà avanti fino al 17 dicembre per poi riprendere subito dopo.