“My name is Cleo”: l’audio della bambina ritrovata dopo 18 giorni

La polizia australiana diffonde l'audio di Cloe Smith, bambina scomparsa da 18 giorni in Australia. "Ce l’abbiamo, ce l’abbiamo", dice un ufficiale prima di chiedere alla bambina come si chiama. "My name is Cleo", risponde la piccola, scatenando la gioia dei suoi soccorritori. La bambina era scomparsa in un campeggio mentre era in compagnia dei genitori ed è stata ritrovata in casa di un 36enne "già noto alle forze dell'ordine". I misteri da risolvere sono ancora molti.